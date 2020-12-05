السعودية | طبيب يكشف عن وصول لقاحات كورونا إلى السعودية

شكرا لقرائتكم طبيب يكشف عن وصول لقاحات كورونا إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف استشاري الأمراض المعدية السعودي، نزار باهبري، عن الاستعدادات اللازمة لوصول لقاح فيروس كورونا المستجد إلى السعودية، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في "تويتر"، أكد فيه أن اللقاح سيصل في حافظات مبردة، تصل درجات الحرارة فيها إلى 80 تحت الصفر.

ولفت إلى أهمية تقنية الثلج الجاف في نقل اللقاح، وأهمية الاحتفاظ باللقاح عند هذه الدرجة من البرودة خلال كافة مراحل نقله، وذلك من أجل الاحتفاظ بفعاليته كاملة حتى الوصول لمن سيُحقن به.

وأضاف باهبري أن "اللقاحات تُعتمد بواسطة لجنة وطنية تضم 20 طبيبًا، وسيكون لهم الكلمة الفاصلة من الناحية العلمية في إعطائها للمواطنين والمقيمين، وهم يحرصون على التأكد من فعالية اللقاحات قبل إقرارها".

وكان وكيل وزارة الصحة السعودية، الدكتور عبدالله عسيري، قد أكد أن السعودية ستكون من أوائل الدول في مجموعة العشرين وعلى مستوى العالم في الحصول على لقاحات آمنة وفعالة لصد فيروس كورونا وبكميات جيدة، وأشار إلى أن العمل في مسار "مسرع ضمن تجمع عالمي" يضمن الوصول إلى سلة لقاحات معتمدة عالمياً.

وأوضح أن جميع اللقاحات الرئيسية التي وصلت للمراحل النهائية هي ضمن هذه السلة، وأن السعودية وقعت عقداً مع هذا التجمع للحصول على أي لقاح ينجح في الاختبارات النهائية.

ونوه إلى وجود مسار آخر تعمل من خلاله السعودية للحصول أيضا على لقاحات معتمدة، وهو من خلال التعاقد المباشر بين السعودية والشركات الواعدة التي وصلت لقاحاتها إلى مستوى متقدم في التجارب الإكلينيكة.

وذكر أنه قبل منتصف 2021 لن يكون هناك تأثير واضح للقاحات على الفيروس، قائلاً: "حتى يؤثر اللقاح على مسار الوباء يجب أن يصل اللقاح إلى عدد كبير من الناس"، وتوقع الحصول على الموافقة الرسمية للقاحين على الأقل قبل نهاية 2020 للاستخدام الطارئ عالمياً، مبيناً أن توزيعها وإيصالها للناس يحتاج لعدة أشهر.