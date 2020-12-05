، انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في موسكو.. للفئات الأكثر تعرُّضًا للخطر ،

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انطلقت في موسكو اليوم حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.
وسيتم التطعيم بلقاح "سبوتنيك v"، وسيكون في المرحلة الأولى مخصصًا للفئات الأكثر تعرضًا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.
ووفق "روسيا اليوم": كان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أعلن أمس أن 5 آلاف شخص سجلوا طلباتهم إلكترونيًّا لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا في المدينة خلال الساعات الخمس الأولى بعد فتح باب التسجيل الجمعة.
وكتب سوبيانين على موقعه الإلكتروني: "عملية التطعيم المعقدة ضد كوفيد قد تم إطلاقها؛ في الساعات الخمس الأولى تم تسجيل 5 آلاف شخص للتلقيح، وهم من المعلمين والأطباء والعاملين في الرعاية الاجتماعية، أولئك الذين يخاطرون بصحتهم وحياتهم أكثر من غيرهم".فيروس كورونا الجديد
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 10:55 AM
تشمل في مرحلتها الأولى العاملين في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعيةانطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في موسكو.. للفئات الأكثر تعرُّضًا للخطر
انطلقت في موسكو اليوم حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.
وسيتم التطعيم بلقاح "سبوتنيك v"، وسيكون في المرحلة الأولى مخصصًا للفئات الأكثر تعرضًا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.
ووفق "روسيا اليوم": كان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أعلن أمس أن 5 آلاف شخص سجلوا طلباتهم إلكترونيًّا لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا في المدينة خلال الساعات الخمس الأولى بعد فتح باب التسجيل الجمعة.
وكتب سوبيانين على موقعه الإلكتروني: "عملية التطعيم المعقدة ضد كوفيد قد تم إطلاقها؛ في الساعات الخمس الأولى تم تسجيل 5 آلاف شخص للتلقيح، وهم من المعلمين والأطباء والعاملين في الرعاية الاجتماعية، أولئك الذين يخاطرون بصحتهم وحياتهم أكثر من غيرهم".
، انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في موسكو.. للفئات الأكثر تعرُّضًا للخطر ،
المصدر : الخليج 365
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