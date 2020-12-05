محمد بن مسعود - الدمام - عبر اللوحات الإعلانية الموجودة في شوارع وميادين العاصمة المقدسة بثت أمانة العاصمة المقدسة رسائل توعوية عبر اللوحات الإعلانية الموجودة في شوارع وميادين العاصمة المقدسة تحثّ على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ‬. ونفَّذت الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية أكثر من 40 لوحة إعلانية تتضمن تعليمات وقائية وإرشادية تحث على اتباع الاشتراطات الصحية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، المتمثلة في لبس الكمامات وتعقيم اليدين باستمرار والالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما أكدت الأمانة خطورة رمي الكمامات والقفازات المستخدمة، والتخلص منها بالطرق الصحيحة المتّبعة للحفاظ على صحة المجتمع.فيروس كورونا الجديد 05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 10:39 AM عبر اللوحات الإعلانية الموجودة في شوارع وميادين العاصمة المقدسة أمانة مكة تبثّ رسائل توعوية للتقيد بالإجراءات الاحترازية من "كورونا" أمانة مكة تبثّ رسائل توعوية للتقيد بالإجراءات الاحترازية من "كورونا" بثت أمانة العاصمة المقدسة رسائل توعوية عبر اللوحات الإعلانية الموجودة في شوارع وميادين العاصمة المقدسة تحثّ على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ‬. ونفَّذت الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية أكثر من 40 لوحة إعلانية تتضمن تعليمات وقائية وإرشادية تحث على اتباع الاشتراطات الصحية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، المتمثلة في لبس الكمامات وتعقيم اليدين باستمرار والالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما أكدت الأمانة خطورة رمي الكمامات والقفازات المستخدمة، والتخلص منها بالطرق الصحيحة المتّبعة للحفاظ على صحة المجتمع. الكلمات المفتاحية ، أمانة مكة تبثّ رسائل توعوية للتقيد بالإجراءات الاحترازية من "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة مكة تبثّ رسائل توعوية للتقيد بالإجراءات الاحترازية من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.