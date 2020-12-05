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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 12127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و690 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و156770، وحالات الوفاة إلى 108863.
وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.فيروس كورونا الجديد
في المكسيك.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى مليون و156770وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-05
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 12127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و690 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و156770، وحالات الوفاة إلى 108863.
وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
10:18 AM
حالات الوفاة وصلت إلى 108863
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 12127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و690 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و156770، وحالات الوفاة إلى 108863.
وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
، في المكسيك.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى مليون و156770 ،
المصدر : الخليج 365
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