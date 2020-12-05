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سجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم بتراجع طفيف عن 629 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق في أعلى مستوى منذ تسعة أشهر.
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 36915، إضافة إلى 540 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 10:21 AM
سجلت 583 إصابة جديدة .. ولا وفياتكوريا الجنوبية.. تراجع طفيف في إصابات فيروس كورونا اليوم
سجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم بتراجع طفيف عن 629 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق في أعلى مستوى منذ تسعة أشهر.
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 36915، إضافة إلى 540 حالة وفاة.
، كوريا الجنوبية.. تراجع طفيف في إصابات فيروس كورونا اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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