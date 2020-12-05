، في المكسيك.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى مليون و156770 ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالات الوفاة وصلت إلى 108863

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 12127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و690 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و156770، وحالات الوفاة إلى 108863.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.فيروس كورونا الجديد