شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. العثور على معسلات داخل مشاغل نسائية بالطائف وإغلاقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

عثرت البلدية النسائية في محافظة الطائف، على عدد من المعسلات داخل مشاغل نسائية؛ مما دفعها إلى إغلاق تلك المشاغل.

وفي السياق نفسه، فرضت البلدية النسائية عدة غرامات على تلك المشاغل طبقاً لما تنص عليه اللوائح والأنظمة.