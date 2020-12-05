شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المطلق» يوضح شروط الرضاع المحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أمس الجمعة، شروط الرضاع المحرِّم، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.
وقال الشيخ عبدالله المطلق، خلال مشاركته مع برنامج "فتاوى" على قناة "السعودية"، أن الرضاع المحرِّم له شروط منها العدد "وعندنا 5 رضعات وعند بعض العلماء 3 رضعات بينما عند الجمهور ليس له عدد".
وأضاف الشيخ "المطلق" : "عندنا 5 رضعات والرضعة هي أن يلقم الطفل الثدي ثم يتركه وقد يكمل الخمس رضعات في آن واحد، بينما عند الإمام الشافعي الرضعة وجبة، وإذا رضع الإنسان رضعة أو رضعتين أو أكثر لا يتزوج لأن الخلاف على العدد قوي ".
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