الراصد الحربي يتوقع خريطة الأمطار خلال الساعات القادمة

توقع الراصد الجوي، سامي عبيد عبدالله الحربي، خريطة الأمطار، اليوم السبت، على بعض مدن ومحافظات المملكة.

وقال الحربي –عبر تويتر- إنَّ أفضلية الأمطار ستكون على: شمال الشرقية والحفر والخفجي والجبيل، والعويقيلة وعرعر وطريف والقريات، وشمال الجوف، وشمال الرياض والمجمعة وأم الجماجم والزلفي.

وأضاف الحربي أنَّ هناك فرص أمطار شرق حائل، وعفيف، والدوادمي، والطائف، ومهد الذهب، وبريدة، والرياض، وطبرجل.

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