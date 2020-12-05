أمانة العاصمة المقدسة تبث رسائل توعوية للتقيد بإجراءات كورونا الاحترازية

عبر 40 لوحة إعلانية

بثّت أمانة العاصمة المقدسة رسائل توعوية عبر اللوحات الإعلانية الموجودة في شوارع وميادين العاصمة المقدسة، تحثّ على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ونفَّذت الإدارة العامة لتنمية الإستثمارات البلدية بمشاركة إدارة العلاقات العامة أكثر من 40 لوحة إعلانية، تتضمن تعليمات وقائية وإرشادية، تحثّ على اتباع الاشتراطات الصحية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، والمتمثلة في لبس الكمامات، وتعقيم اليدين باستمرار، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما أكدت الأمانة على خطورة رمي الكمامات والقفازات المستخدمة، والتخلص منها بالطرق الصحيحة المتّبعة للحفاظ على صحة المجتمع.

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