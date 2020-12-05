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شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تحذر بإستمرار الضباب والأمطار على القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت منطقة القصيم من استمرار الضباب والأمطار ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية .
وأكد أن التحذير يشمل " البدائع ، والرس ، والنبهانية ، وبريدة ، ورياض الخبراء ، وعنيزة ، وعيون الجواء ، وذلك حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم .
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