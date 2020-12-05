شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشاهد طبيعية بديعة لـ «شلال الداهنة» شمال الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم السبت، عن مناظر طبيعية بديعة تخطف القلوب أظهرت "شلال الداهنة" شمال منطقة الرياض، أثناء استمرار الحالة المطرية "سقيا".

وفي السياق نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار هطول الأمطار والضباب المصحوب برياح سطحية نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأوضح المركز، أن الحالة تشمل: الدوادمي، الزلفى، العاصمة الرياض، المجمعة، ثادق، شقراء، عفيف، فيما بدأ من الساعة الواحدة والنصف صباح اليوم، وينتهي في تمام الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.