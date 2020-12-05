شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " هيئة الكهرباء " بشأن أسعار شحن المركبات الكهربائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن أسعار خدمة شحن المركبات الكهربائية لم تخضع للتنظيم. أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن أسعار خدمة شحن المركبات الكهربائية لم تخضع للتنظيم. وأكدت الهيئة أن مهمة تحديد الأسعار متروكة للسوق مع اعتبار الأنظمة المعمول بها لمحاربة الاحتكار. وتشترط وضع سقف أعلى لسعر هذه الخدمة وذلك حسب تطور السوق، على أن يكون البيع فقط من محطات أو معدات الشحن المرتبطة بالمنشآت من فئة الاستهلاك التجاري.

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