المسند: غبار في المناطق المفتوحة بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): توقع عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اليوم السبت، أن تكون الرياح غربية نشطة. توقع عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اليوم السبت، أن تكون الرياح غربية نشطة. وأوضح المسند أن ذلك قد يثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة في منطقة المدينة المنورة.

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