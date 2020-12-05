شكرا لمتابعة خبر عن " أمن الدولة " تحيي ذكرى استشهاد رجلي أمن في اقتحام شقة مطلوب بالعوامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أحيت رئاسة أمن الدولة، ذكرى استشهاد اثنين من رجال الأمن، خلال تأدية واجبهما في ملاحقة أحد المطلوبين أمنيًا ببلدة العوامية.

وأوضحت أمن الدولة أنهما استُشْهِدا عام ١٤٣٥هـ، إثر تعرضهم لإطلاق نار أثناء اقتحام مبنى للقبض على أحد المطلوبين.

والشهيدان هما: رقيب أول نايف محمد مفلح الخبراني، والرقيب دليح هادي دليح مجرشي، من قوات الطوارئ الخاصة.