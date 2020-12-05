شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مُسن لديه 10 أبناء و لم ير وجه زوجته منذ 47 عاما بسبب العادات! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ظهر مسن في مقطع فيديو، يؤكد أن لديه 10 أبناء من زوجته؛ ولكنه لم ير وجهها أبدًا طوال 47 من زواجهما.
وقال المسن في المقطع، إن زوجته لا تريد أن يرى أحد وجهها فهذا طبعها وتقاليدها -على حد قوله-.
وأثار المقطع سخرية واستغراب متداوليه، فيما أوضح البعض أن العادات والتقاليد في بعض القبائل هي السبب، مؤكدين صحة كلامه.
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