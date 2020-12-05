لا تأثير للجوال على الصحة العقلية واستشاري: لا يبرر الإطالة

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بعد سنوات من التحذيرات والتوجيهات المستمرة، كشفت دراسة حديثة عدم وجود أي رابط بين استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها المتنوعة، وبين الصحة العقلية للمستخدمين، إذ توصل علماء من جامعات لانكستر وباث ولينكولن البريطانية، في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “التكنولوجيا، العقل، السلوك”، إلى أن مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون على هواتفهم الذكية لم يكن مرتبطًا بضعف الصحة العقلية.

آلام في الرقبة:

ورأى استشاري المخ والأعصاب الدكتور محمد فطاني، أن ما جاء في الدراسة لا يبرر أن يستخدم الفرد الهاتف المحمول على مدار الساعة، لأنه ليس شرطًا أن تكون التأثيرات عقلية بل هناك انعكاسات أخرى مثل آلام في الرقبة والأصابع وضعف النظر والتعرض للصداع نتيجة الاستخدام الطويل للهاتف المحمول.

مراقبة الأطفال ونصحهم:

وقال في تصريحات إلى “المواطن“: إنه يجب استخدام الهاتف المحمول بشكل مقنن من قبل الكبار، أما الأطفال الصغار فيجب أن يكونوا موضع النظر والتوجيه والمراقبة، فهم أكثر عرضة لمشاكل الجوال، إذ كشفت دراسات عديدة أن هناك تأثيرات كبيرة غير صحية على الأطفال.

نصائح ووصايا هامة:

ونصح الدكتور فطاني أنه لابد من إراحة العين بين الفترات بممارسة تمارين 20- 20- 20 وهي الراحة بعد 20 دقيقة والنظر لمسافة عشرين مترًا ولمدة 20 ثانية، وضرورة التوقف عن استخدام الجوال قبل النوم بفترة زمنية معقولة ولتكن نصف ساعة، وعدم سماح الأطفال باصطحاب الجوال في غرفهم واستخدامه في الظلام عند النوم، وضرورة استخدام السماعات في حال كانت المكالمة أكثر من (5) دقائق.

تفاصيل الدراسة العلمية:

وكشفت دراسة حديثة عدم وجود أي رابط بين استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها المتنوعة، وبين الصحة العقلية للمستخدمين؛إذ إنه خلال التجربة قاس العلماء الوقت الذي يقضيه مجموعة من المستخدمين على هواتفهم، وتم استبيان آرائهم حول صحتهم الجسدية والعقلية، ومن ثم أخضعوهم لاختبارات تهدف لقياس أعراض القلق والاكتئاب لديهم.

وتوصل العلماء في النهاية إلى أن مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون على هواتفهم لم يؤثر على صحتهم العقلية.

القلق والاكتئاب والتوتر:

وتعليقًا على نتائج الدراسة، قالت هيذر شو من قسم علم النفس بجامعة لانكستر: لم نجد صلة بين استخدام الهواتف وظهور أعراض نفسية مثل القلق والاكتئاب والتوتر؛ إذ إن أولئك الذين خضعوا للتجارب السريرية وظهرت لديهم تلك الأعراض لم يستخدموا أجهزتهم أكثر من أولئك الذين قضوا وقتًا أطول عليها.

وبدلًا من ذلك، وجدت الدراسة أن الصحة العقلية مرتبطة بالمخاوف التي يشعر بها المشاركون في التجارب بشأن استخدامهم للهواتف الذكية.

وأوضحت هيذر هذه النقطة بالقول: من المهم النظر في الاستخدام الفعلي للجهاز بشكل منفصل عن مخاوف الناس بشأن التكنولوجيا؛ لأن العامل الأول لا يظهر علاقات جديرة بالملاحظة فيما يتعلق بالتأثير على الصحة العقلية، في حين يفعل العامل الثاني ذلك.

Source almowaten

