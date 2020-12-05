أمانة المدينة تحذر من البصق ورمي النفايات في غير أماكنها: غرامة 500 ريال للمخالف

حذرت أمانة منطقة المدينة المنورة من البصق ورمي النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، مشيرة إلى أن ذلك السلوك يعد مخالفًا للائحة الذوق العام، ما يستوجب فرض العقوبات المقررة.

وقالت أمانة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إنه يجب رمي النفايات في أماكنها المخصصة حفاظا على النظافة العامة تجنبا لغرامة مخالفات لائحة الذوق العام.

وأضافت أمانة منطقة المدينة المنورة أن قيمة غرامة البصق ورمي النفايات في غير الأماكن المخصصة لها تصل إلى 500 ريال وتتضاعف إلى 1000 ريال في حال تكرارها.

وكانت لائحة الذوق العام من سمحت لمن صدرت بحقه مخالفة بغرامة مالية، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة، بحسب المادة الثامنة من لائحة الذوق العام.

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