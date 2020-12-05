السعودية اليوم / إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى مليون و153556



برلين 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18517 بعد تسجيل 483 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

07:45ت م

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برلين 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و 153556 بعد تسجيل 23318 حالة جديدة.وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18517 بعد تسجيل 483 حالة وفاة جديدة.// انتهى //07:45ت م0010

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