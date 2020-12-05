مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1442/4/20 هـ الموافق 2020/12/05 م واس

الجمعة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

05:51ت م

0163



www.spa.gov.sa/2165341 الجمعة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس05:51ت م0163

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