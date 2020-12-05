

أكرا 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

يتوجه يوم الاثنين القادم أكثر من 17 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في غانا، لانتخاب رئيس للبلاد، و275 عضوًا في البرلمان.

ويتنافس على الاستحقاقات الرئاسية في هذا البلد 12 مترشحا، بينهم الرئيس الحالي منتهي الولاية نانا أكوفو أدو، والرئيس السابق جون دراماني ماهاما، الذي حكم البلاد لولاية واحدة من 2012 إلى 2016.

وقبل موعد الاقتراع، دعا الاتحاد الأوروبي من خلال سفيرته لدى أكرا، السلطات الغانية إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة .

// انتهى //

03:11ت م

0160





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استدعاء 17 مليون ناخب غاني لانتخاب رئيس وبرلمان للبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.