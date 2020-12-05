، 5 مناطق بمرمى تنبيهات "مركز الأرصاد": أمطار غزيرة وضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والشرقية وحائل والجوف والحدود الشمالية).

وفي التفاصيل، أوضح المركز الوطني للأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقُط البَرَد والسيول. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والنعيرية ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ05.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية قال المركز إنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم للرياض ذكر مركز الأرصاد أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقُط البَرد وسيول. وتشمل الحالة الدوادمي والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

ونبهت الأرصاد منطقة حائل بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.

ونبّه مركز الأرصاد منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

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