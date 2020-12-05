الخبر.. «خضار العليا» يعاني فوضى «الحواجز» وغياب المواقف

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تهيئة كاملة
ذكر المواطن خالد الصعنوني، أنه سبق أن قدم الشكوى مع مجموعة من سكان حي العليا والأحياء المجاورة له، إلى أمانة المنطقة الشرقية ولم يتلقوا أي تجاوب منذ حوالي ثمانية شهور، وكانت الشكوى تتضمن أن يكون سوق الخضار مهيأ تهيئة كاملة مثل باقي أسواق الخضار بالمملكة، بأن يستطيع المتسوق الدخول بمركبته لشراء حاجته بسهولة وبلا عناء ومشقة. وأضاف إن عربات الفود ترك تضايق الحي وتتسبب في الإزعاج بعد ما كان الحي يعم بالهدوء، مطالبا بإزالة الحواجز الخرسانية ونقل العربات بعيدا عن الأحياء السكنية.
موسيقى صاخبة
وأضاف المواطن فهد العثمان: إن في عطلة الأسبوع يكون هناك إزعاج من عربات الفود ترك بسبب الموسيقى الصاخبة وعدم مراعاة المسجد القريب منها، فضلا عن توقف السيارات أمام منازل الحي لساعات متأخرة تصل إلى الساعة الثالثة فجرا، وأشار إلى أن حي العليا منطقة سكنية أكثر من كونها منطقة سياحية مطالبا بنقل العربات عن الأحياء إلى أماكن التنزه مثل الكورنيش أو الحدائق العامة.
توفير الاحتياجات
وأشار المواطن تركي السواط إلى أن المحلات الصغيرة التي تقع في مدخل السوق كانت توفر لأهل الحي احتياجاتهم اليومية من البيض والدواجن واللحوم بدل العناء من الذهاب إلى أماكن بعيدة، مؤكدا أنها أغلقت بسبب حفل أقيم بسوق الخضار، وطالب بإعادة فتح نشاطها، والتسهيل على الأهالي لتوفير احتياجاتهم اليومية.
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