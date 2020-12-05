شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرة حوثية «مفخخة» باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

دمّرت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. وبيّن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن القوات تمكنت، صباح أمس الجمعة، من اعتراض وتدمير الطائرة، التي أطلقتها الميليشيات الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

كانت هذه تفاصيل خبر تدمير طائرة حوثية «مفخخة» باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.