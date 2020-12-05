شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تعزي رئيس فرنسا و«البرهان» بوفاة «ديستان» و«الصادق المهدي» والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، في وفاة رئيس حزب الأمة ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي ـ رحمه الله ـ، إثر إصابته بفيروس كورونا، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية السودان الشقيق بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله -، برقية عزاء ومواساة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وفاة الرئيس فاليري جيسكار ديستان، رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية فاليري جيسكار ديستان، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد الراحل بالغ التعازي وصادق المواساة، لنرجو لكم موفور الصحة والسعادة، بأن لا تروا سوءاً أو مكروهًا».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، في وفاة رئيس حزب الأمة ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي.

وقال: «تلقيت نبأ وفاة رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي ـ رحمه الله ـ إثر إصابته بفيروس كورونا، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وصادق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومرضاته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل مكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث سموه، برقية عزاء ومواساة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وفاة الرئيس فاليري جيسكار ديستان رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية فاليري جيسكار ديستان، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة أحر التعازي وأصدق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه».

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك تايلند ماها فاجيرالونجكورن، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لملك تايلند ماها فاجيرالونجكورن، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.