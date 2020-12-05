شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 9 آلاف مريض بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خِدْماتها العلاجية، لـ 9305 مرضى، خلال الأسبوع الماضي. وراجع العيادات - خلال الفترة من 12 حتى 18 نوفمبر 2020م - في قسم الرعاية التكاملية 2319 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 305 أشخاص، وعيادة التغذية العلاجية 66 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 417 فردا، وعيادة الولادة 22 حالة، وقسم الإحالة الطبية 7 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 597 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 921 فردًا. كما أجرى الفحص المخبري لـ 3412 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 4421 مريضًا، وقسم نقل الدم 21 فردًا، وقسم تخطيط القلب 5 مراجعين، وراجع قسم الخِدْمات التمريضية 1213 شخصا.

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