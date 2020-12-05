شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: تضامن مع إجراءات السعودية لحماية أمنها والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف العثيمين، عن إدانته بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار «مفخخة» باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة، تمكّن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدّد «العثيمين»، في بيان أمس، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومَن يمدّها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة. وأكد «العثيمين» وقوف «التعاون الإسلامي» وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.