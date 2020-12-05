دعم جهود الحفاظ على البيئة واستدامتها

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تعارض وقت التطوع مع العمل الرسمي أو الدراسة
روى المتطوع محمد ناجي قصته مع التطوع قائلا: في شهر ذي القعدة سنة 1441، وأثناء جائحة كورونا تم فتح باب التطوع، ورأيت أنه من دواعي سروري خدمتي لوطني الغالي بالتقدم لهذا التطوع.
وقال: التطوع أثناء أزمة كورونا منحني فرصة رؤية حياة الآخرين في مصائبهم وكل المتاعب التي يواجهونها ليعيشوا يومًا آخر.
وقال: أبرز الصعوبات التي قد تواجه المتطوعين أو بعض من أرادوا التطوع تتمثل في عدم الوعي التام بأهمية التطوع وإهمال القيام بالمسؤوليات المحددة له بسبب الشعور بعدم الإلزامية، وعدم وجود أوقات كافية لدى بعض المتطوعين بسبب السعي وراء طلب الرزق، وتعارض وقت العمل التطوعي مع أوقات العمل الرسمي أو الدراسة لدى بعض المتطوعين، والخوف على كبار السن أو الأطفال ممن لهم قرابة مع المتطوعين.
وقدم ناجي اقتراحات منها إلزام القبول في بعض التخصصات الجامعية بساعات معينة من التطوع في احد جوانب الحياة.
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