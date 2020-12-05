شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق موقع سكني بعد تحويله لـ«مستودع أعمال» والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية شمال الخبر الفرعية، التابعة لبلدية محافظة الخبر، موقعًا سكنيًا، تم تحويله إلى مستودع مواد بناء، في حي مدينة العمال، وذلك ضمن حملاتها الرقابية المستمرة، ضمن نطاقها الإشرافي الواقع في أحياء شمال الخبر، وتم تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالف.

كان رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، قد أكد أهمية هذه الحملات، لما لها من دور في تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، مشيرًا إلى أن المراقبين ينفذون حملات مستمرة على المنشآت المختلفة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية.

من ناحية أخرى، أغلقت إدارة رخص البناء، التابعة لبلدية محافظة الخبر، محطات وقود «جزئيًا»، وذلك لعدم التقيد بلائحة التأهيل، وانتهاء 11 محطة من تأهيل الموقع بالكامل، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على محطات الوقود ومراكز الخدمة.

وشددت البلدية، على شركات ومكاتب تأجير السيارات، بالتعقيم المستمر، قبل استخدامها من قبل العميل، حرصًا على السلامة العامة، وذلك ضمن التدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

كانت إدارة الحدائق والتجميل قد انتهت من زراعة 3.670.000 زهرة موسمية في الشوارع العامة والميادين والكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة ضمن جهودها الرامية لتجميل الخبر، وتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.