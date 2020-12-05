شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لـ«الحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة» والان نبدء بالتفاصيل

واصلت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية غرب الدمام، بأمانة المنطقة الشرقية، حملاتها لتطبيق القرار الوزاري، للحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، وذلك بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء.

وينص القرار على أن يكون عرض منتجات مشروبات الطاقة في ثلاجات أو أرفف مخصصة لها، بحيث تكون منفصلة عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى، وأن يكتب على تلك الأرفف التحذيرات المدونة على العبوة وأن تكون بطريقة صحيحة وواضحة.

وتواصل بلدية غرب الدمام، حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البلدية، إضافةً إلى التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، من خلال الملصقات الأرضية التي تلزم بتوفير مسافة آمنة بين المتسوقين، إضافةً إلى توفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، ومرتادي هذه المنشآت.