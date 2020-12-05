شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 551 منشأة في 876 جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية شرق الدمام، 5 منشآت مخالفة، إضافةً إلى إتلاف 14 كيلو جرامًا من المواد الغذائية الفاسدة، وتوجيه 551 إنذارًا، وتحرير 137 مخالفة، واستقبال ومعالجة 70 بلاغًا، وذلك من خلال 876 جولة رقابية على مختلف المنشآت الغذائية، في شهر نوفمبر الماضي.

من ناحيتها، عملت إدارة النظافة بالبلدية، خلال نوفمبر، على رفع 10.240 مترًا مكعبًا من المخلفات مجهولة المصدر، ومعالجة 163 حاوية داخل الأحياء، بالإضافة لإزالة 7000 متر من الكتابات المشوهة للمنظر في الأماكن العامة.