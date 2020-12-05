شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 551 منشأة في 876 جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل
من ناحيتها، عملت إدارة النظافة بالبلدية، خلال نوفمبر، على رفع 10.240 مترًا مكعبًا من المخلفات مجهولة المصدر، ومعالجة 163 حاوية داخل الأحياء، بالإضافة لإزالة 7000 متر من الكتابات المشوهة للمنظر في الأماكن العامة.
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