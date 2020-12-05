شكرا لقرائتكم خبر عن 28 سلما بواجهة الخفجي البحرية والان نبدء بالتفاصيل

انتهت بلدية محافظة الخفجي، مؤخرًا، من إنشاء سلالم لنزول الشاطئ، ضمن برامجها لجودة الحياة التي تسعى لها البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أن البلدية أنشأت سلالم خرسانية للنزول لشاطئ البحر، بعدد 28 سلمًا على طول الواجهة البحرية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن برنامج جودة الحياة، حيث تم تصميمه ليسهل على مرتادي الواجهة البحرية النزول إلى الشاطئ والصعود منه.

وأكد م. الحميداني أن البلدية تسعى إلى توفير سبل الراحة للمواطن من خلال ابتكار الأفكار، التي تصب في مصلحة الجميع.

ودعا الجميع إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة وعدم العبث بالمرافق العامة في الحدائق والكورنيش لتظل متنفساً وينعم بها الجميع، والإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات من خلال التواصل بمركز «940».