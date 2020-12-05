شكرا لقرائتكم خبر عن دون علمهن.. تورط %40 من المواطنات في «التستر التجاري» والان نبدء بالتفاصيل

حذرت أمانة المنطقة الشرقية المواطنات، من أن نسبة السعوديات المتورطات في جرائم التستر التجاري، بلغت 40 %، دون علمها، ولا تعلم مَن يُبرم العقود، ومَن يتعامل معها.

وطالبت الأمانة المواطنات بالحرص على معرفة السجلات التجارية الصادرة بأسمائهن، ومراقبة أعمالهن، والتأكد من طبيعة التعاملات التجارية الخاصة بهن.

من ناحية أخرى، تحتفي أمانة المنطقة الشرقية، اليوم، بـ«يوم التطوع السعودي والعالمي»، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات والأنشطة الهادفة لترسيخ قيمة التطوع بالمجتمع وإبراز جهود المتطوعين، ويأتي ذلك ضمن روزنامة بمختلف المدن والمحافظات.