شكرا لقرائتكم خبر عن علاج «سوسة النخيل» بالتبخر والحقن والضغط المنخفض والان نبدء بالتفاصيل

دشّن برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمحافظة القطيف، فعالية اليوم الحقلي الإرشادي، مع مجموعة من المزارعين، بمتابعة وإشراف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، ونائبه م. مبارك العتيبي.

وتحدث مسؤول البرنامج م. بدر الصقر، في كلمته التي ألقاها بالإنابة عنه نائب مسؤول البرنامج م. علي القطان، عن الإستراتيجيات الجديدة للوزارة.

وعرف المشرف الفني في البرنامج م. سعيد الناصر، بالطرق السليمة للفحص والعلاج، ليتوجّه بعدها الجميع للحقل في الميدان، وتم تعريف المزارعين بطرق العلاج المتبعة الصحيحة، وعرضت مكامن الأخطاء التي يمكن تفاديها، وتطرّق الناصر لمراحل العلاج المستخدمة والمختلفة المتبعة.

ولفت م. مؤيد الحايك إلى الطريقة التقليدية للعلاج، وعرض أبسطها وهي العلاج عن طريق «الإزميل»، من خلال الشرح العملي للعلاج، وشرح بعدها م. باسم المطرود طريقة العلاج بالحقن باستخدام «الدريل».

وأوضح م. حبيب العقيلي عملية الحقن بالضغط المنخفض، والتي شرحها عمليًا، وتمّ تعريف المزارعين بطريقة العلاج الحديثة التي أقرتها الوزارة، وهو العلاج بطريقة التبخير بواسطة أقراص «فوسفيد الألمنيوم» وحذر من استعماله إلا من قبل المختصين.