رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة ونقل الكفالة عبر أبشر الجوازات

أطلقت بوابة أبشر تحديثات جديدة من أجل تقديم خدمة وجودة أكثر للمواطنين إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي للبوابة على الإنترنت، وتقدم منصة أبشر absher، عددًا من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وللمقيمين على أراضيها، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد، ومن أبرز الخدمات المقدمات تلك المتعلقة بالأحوال المدنية مع وزارة الداخلية وخدمات الاستعلام عن مخالفات المرور وغيرها.

خدمات بوابة أبشر 1442هـ

وفي إطار رؤيتها واستراتيجيتها التي تنتهجُها نحو 2030 من أجل رفع المعاناة عن مواطنيها، وإضفاء التكنولوجيا الحديثة على جميع الخدمات، قامت الحكومة السعودية بتوجيهات رسمية من الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإجراء تحديثات شاملة على بوابة أبشر الإلكترونية، الخاصة بوثائق السفر والجوازات والتي ستمثل طفرة قوية في هذا الصدد.

رابط التسجيل عبر بوابة أبشر

وللدخول لبوابة أبشر للحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل الوزارات السعودية المختلفة، للحصول على خدمات المرور وتسجيل المركبات ونقل ملكيتها، وكذلك للاستعلام عن صلاحية وتجديد إقامة وافد ونقل واستقدام العمالة الخارجية، فلابد من الدخول عبر الرابط التالي: https://www.absher.sa/portal/landing.htm، ثم تسجيل رقم الهوية أو الرقم السجل المدني.

غرامات التأخير لتجديد الصلاحية

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية، قد أقرت غرامات مالية على المخالفين لتجديد الصلاحية تصل لـ 1000 ريال سعودي، ثم الإبعاد خارج المملكة وعدم الرجوع مرة أخرى في حالة التمادي في عدم التجديد.