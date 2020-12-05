، الأهلي يخشى "انتفاضة" ضمك.. والباطن بوابة التعاون لمربع الكبار ،

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بثلاث مواجهات مثيرة تنطلق عصر مساء اليوم السبت مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ إذ يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على ضمك، ويستقبل الباطن فريق التعاون، بينما يستضيف الفيصلي نظيره العين.
ضمك - الأهلي
يحل الأهلي ضيفًا على ضمك بملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز (المحالة). يأمل ضمك بتحقيق أول انتصار في الدوري بعد سلسلة هزائم، آخرها أمام الشباب 1-2.
في المقابل يسعى الأهلي للعودة بنقاط المباراة من أجل مزاحمة الهلال المتصدر بـ16 نقطة؛ إذ يحل في المركز الثالث بـ13 نقطة.
الباطن - التعاون
يستضيف الباطن نظيره التعاون على أمل العودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة الرابعة؛ إذ خسر الجولة الماضية أمام الوحدة 2-3، وتعادل مع القادسية قبلها بنتيجة 2-2.
ويأمل التعاون بالعودة بنقاط المباراة من ملعب الباطن لتعويض تعثره في الجولة الماضية بالتعادل أمام الاتفاق، ومن ثم الدخول إلى المربع الذهبي للمسابقة.
الفيصلي - العين
على ملعب مدينة المجمعة الرياضية سيكون الفيصلي مطالبًا بتعويض خسارته من الأهلي 1-2 في الجولة الماضية من أجل العودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة الثالثة.
وفي المقابل يدخل العين إلى ملعب المباراة منتشيًا بفوزَيْن، حققهما في الجولتَين الماضيتَين على ضمك والرائد تواليًا.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 12:49 AM
في افتتاح الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمانالأهلي يخشى "انتفاضة" ضمك.. والباطن بوابة التعاون لمربع الكبار
بثلاث مواجهات مثيرة تنطلق عصر مساء اليوم السبت مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ إذ يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على ضمك، ويستقبل الباطن فريق التعاون، بينما يستضيف الفيصلي نظيره العين.
ضمك - الأهلي
يحل الأهلي ضيفًا على ضمك بملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز (المحالة). يأمل ضمك بتحقيق أول انتصار في الدوري بعد سلسلة هزائم، آخرها أمام الشباب 1-2.
في المقابل يسعى الأهلي للعودة بنقاط المباراة من أجل مزاحمة الهلال المتصدر بـ16 نقطة؛ إذ يحل في المركز الثالث بـ13 نقطة.
الباطن - التعاون
يستضيف الباطن نظيره التعاون على أمل العودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة الرابعة؛ إذ خسر الجولة الماضية أمام الوحدة 2-3، وتعادل مع القادسية قبلها بنتيجة 2-2.
ويأمل التعاون بالعودة بنقاط المباراة من ملعب الباطن لتعويض تعثره في الجولة الماضية بالتعادل أمام الاتفاق، ومن ثم الدخول إلى المربع الذهبي للمسابقة.
الفيصلي - العين
على ملعب مدينة المجمعة الرياضية سيكون الفيصلي مطالبًا بتعويض خسارته من الأهلي 1-2 في الجولة الماضية من أجل العودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة الثالثة.
وفي المقابل يدخل العين إلى ملعب المباراة منتشيًا بفوزَيْن، حققهما في الجولتَين الماضيتَين على ضمك والرائد تواليًا.
، الأهلي يخشى "انتفاضة" ضمك.. والباطن بوابة التعاون لمربع الكبار ،
المصدر : الخليج 365
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