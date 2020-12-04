، "الدفاع" تدعو الخريجين للتقدُّم إلى شغل (154) وظيفة إدارية شاغرة ،

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أعلنت وزارة الدفاع توافُر عدد (154) وظيفة إدارية شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام؛ لشغلها بالخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.
ودعت "الوزارة" الراغبين في شغل أي من هذه الوظائف المعلنة للتقديم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
https://www.hrsd.gov.sa
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من الساعة التاسعة (صباحًا) يوم الأحد 21/ 4/ 1442هـ، وينتهي الساعة الـ11 (مساء) يوم الثلاثاء 30/ 4/ 1442هـ.وزارة الدفاع جدارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وظائف
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 11:55 PM
عبر موقع جدارة الإلكتروني من الأحد القادم حتى نهاية الشهر"الدفاع" تدعو الخريجين للتقدُّم إلى شغل (154) وظيفة إدارية شاغرة
أعلنت وزارة الدفاع توافُر عدد (154) وظيفة إدارية شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام؛ لشغلها بالخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.
ودعت "الوزارة" الراغبين في شغل أي من هذه الوظائف المعلنة للتقديم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
https://www.hrsd.gov.sa
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من الساعة التاسعة (صباحًا) يوم الأحد 21/ 4/ 1442هـ، وينتهي الساعة الـ11 (مساء) يوم الثلاثاء 30/ 4/ 1442هـ.
، "الدفاع" تدعو الخريجين للتقدُّم إلى شغل (154) وظيفة إدارية شاغرة ،
المصدر : الخليج 365
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