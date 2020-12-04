، شاهد .. التلفزيون المصري يستعرض تصريحات وزير الشؤون الإسلامية بجريدة صوت الأزهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوه بدعوة "آل الشيخ" بضرورة التصدي للتيارات المتطرفة والتحذير من ضلالات «الإخوان»

استعرض التلفزيون المصري الرسمي عبر نشرات الأخبار، اليوم الجمعة، الحوار الذي أجرته جريدة "صوت الأزهر" وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، والذي أكد خلاله أن المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجمهورية مصر ممثلة بالأزهر الشريف لهما مكانة إسلامية كبيرة، وتعاونهما وتكاملهما في المؤسسات والأفرع سيكون عامل قوة.

وفي التفاصيل، بث التلفزيون المصري أبرز مضامين الحوار الخاص للوزير " آل الشيخ " والذي تم تداوله بنطاق كبير في مختلف وسائل الإعلام المصرية على مدى ثلاثة أيام متصلة، وسط إشادات بتوافق في الرؤى لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

وتطرق التقرير الإخباري بالتلفزيون المصري إلى التنسيق والتفاهم الكامل بين وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية والأزهر الشريف في كل ما يتم طرحه من موضوعات في المؤتمرات والمناسبات التي تقام بشكل مستمر لخدمة الإسلام ونبذ العنصرية والفكر المتطرف.

ونوه التلفزيون المصري بدعوة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بضرورة التصدي لدعوات التيارات المتطرفة والتحذير من ضلالات «الإخوان».

و أشاد تقرير التلفزيوني بمضامين تأكيد الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على الحاجة المُلحة لإيقاف خطاب الكراهية الذي يتبناه البعض تحت راية «حرية الرأي»، والذي تحوَّل لوسيلة يتم تجنيد المتطرفين من خلالها. وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد