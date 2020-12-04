شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "العقيل" يكشف عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح المحلل بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال العقيل سقوط أمطار متفاوتة تتراوح بين غزيرة ومتوسطة على مرتفعات جازان وسواحل عسير والباحة، مشيرًا إلى أن الشتاء فعليًا يبدأ في 21 من ديسمبر الجاري، و أنه ابتداء من يوم الأحد قد تشهد المملكة انخفاضًا في درجات الحرارة الصغرى والعظمى، بحيث تتراوح من 3 إلى 7 درجات مئوية،

واضاف أن انخفاض درجات الحرارة يمتد يوم الاثنين إلى منطقة الرياض والشرقية والقصيم، مبينا أن معظم المناطق الشمالية قد تعاني حالة ضبابية كثيفة، ما قد يؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية.