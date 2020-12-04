شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة دخول أصغر مواطن أكاديمي لقائمة أفضل علماء العالم في 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):أبدى عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف، الدكتور هاشم الصعب، سعادته باختياره ضمن قائمة أفضل ٢٪ من علماء العالم للعام 2020، كما يعد أصغر العلماء السعوديين المنضمين لهذه القائمة.
وأكد، خلال استضافته بقناة الإخبارية، أن هذا الإنجاز لا يمثله وحده، وإنما يمثل جيل من المبتعثين، مضيفا أن هناك شباب سعوديين أكثر منه تميزاً.
وأوضح "الصعب" قصة انضمامه لهذه القائمة، حيث ذكر أنه تم اختياره بسبب الأبحاث التي أعدها خلال فترة قصيرة من دخوله كعضو هيئة تدريس في الجامعة.
وأضاف أنه أعد نحو 40 بحثا خلال عامين ونصف العام، وأن جزء كبير منها تم نشره في مجالات تتمتع بتأثير عالي، مؤكداً أن هذا كان سبباً في دخوله للقائمة.
ولفت إلى أن فريقه البحثي يعمل في موضوعات بحثية متعددة منها سرطان القولون، منوهاً بقرب نشره لنتائج هذا البحث.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. قصة دخول أصغر مواطن أكاديمي لقائمة أفضل علماء العالم في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.