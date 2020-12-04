شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الشيخ "السلمي" يوضح حكم من نسي التحيات في الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله السلمي، حكم من نسي التحيات في الصلاة.
وذكر، خلال استضافته في برنامج "يستفتونك" المذاع على قناة الرسالة، أن التحيات في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة.
وأضاف أن التشهد الأول فيه استثناء، حيث تكون التحيات فيه واجب، أما في التشهد الأخير يكون التحيات فيه ركن.
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