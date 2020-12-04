وزير الخارجية: الحوار طريق التوصل لتوافق مع جو بايدن حول قضايا المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن "إيران تواصل تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة".

وقال الوزير، في كلمته، اليوم الجمعة، أمام "منتدى حوار المتوسط" إن "ميليشيات تتبع لإيران تستخدم العنف في العراق"، مشددًا على أن "المملكة لا تؤيد عمليات الاغتيال.. وليست من سياستها".

وعن علاقة السعودية بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال الوزير: "من خلال الحوار مع إدارة بايدن، سنصل لتوافق حول قضايا المنطقة".

وفي ملف السلام بالشرق الأوسط، أوضح أن "المملكة تؤيد اتفاق سلام عادل يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة". مضيفًا: "لدينا رؤية تجعل من إسرائيل بلدًا طبيعيًّا عند منحها فلسطين دولة مستقلة".

وحول مواجهة جائحة "كورونا"، أكد وزير الخارجية على "العمل مع مجموعة العشرين للتخفيف من تداعيات كورونا عالميا"، مؤكدًا أن المملكة "اتخذت إجراءات صحية كبيرة ضد كورونا، والوضع الآن جيد".

وأضاف: "جائحة كورونا أثرت علينا وكان لها تداعيات اقتصادية". وتناول الوزير قضايا الداخل، مشيرًا إلى إصلاحات كثيرة تنفذها المملكة، من ضمنها ملف حقوق المرأة.

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