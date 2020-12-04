2020-12-04

الأحوال المدنية: لا يمكن طباعة البرنت إلا من مكاتبنا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت الأحوال المدنية التأكيد على أنه لا يمكن طباعة البرنت إلا من مكاتبها، ويمكن إرسال البيانات إلى الجهات التي تطلبها إلكترونيًّا عن طريق خدمة بياناتي.

كما حددت الأحوال المدنية، خمسة ضوابط متعلقة بالصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات.

وقالت الوكالة: إن الضوابط تشمل ما يلي: