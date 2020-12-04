2020-12-04

المرور تذكر بعقوبة عدم تجديد الرخصة بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد المرور السعودي التذكير بأن عدم تجديد الرخصة في وقتها، وبعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا، يفرض على قائد المركبة غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

4 تصرفات خاطئة:

وكانت إدارة المرور قد حذرت من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن هذه التصرفات التي قد تعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر تشمل ما يلي:

– الانشغال مع بقية ركاب المركبة.

– تأمل المناظر الخارجية.

– محاولة الوصول إلى غرض ما داخل المركبة.

– كذلك استخدام الهاتف المحمول.

