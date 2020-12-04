طريقة تصنيف الأطعمة بأنها صحية

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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كشف استشاري التغذية الدكتور ماجد حسيب، أن تصنيف الوجبات الغذائية بأنها صحية أو غير صحية يعتمد على عدة عوامل منها المكونات وطريقة التحضير، إذ يجب التأكد من كميات السكر والصوديوم والدهون (المشبعة وغير المشبعة) عند تحضيرها؛ حتى لا تشكل الوجبة الغذائية أي انعكاسات غير صحية، ومنها زيادة الدهون والسعرات الحرارية، وخصوصًا تلك التي تتشكل بسببها بعض المركبات الكيميائية.

البيتزا والبطاطس المقلية:

وأشار في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إلى أن بعض الأطعمة تعتبر غير صحية ومنها- مثلًا- البيتزا إذ يكمن الضرر في احتواء بعضها على اللحوم المصنعة بجانب التسخين المتكرر في حالة البيتزا التي تباع مجمدة، والنصيحة هنا ليست التوقف عن تناول البيتزا بل ينصح باختيار الأنواع الخالية من اللحوم المصنعة ويفضل تناول البيتزا المجهزة بالمنزل؛ حيث إنها هي الأفضل والأضمن من حيث القيمة الغذائية، وهناك أيضًا مشكلة الإكثار من تناول البطاطس المقلية إذ تعتبر عالية في السعرات الحرارية وبالتالي تؤدي للإصابة بالسمنة المفرطة، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من الأكريلاميد مما يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ويُنصح بتناول البطاطس المسلوقة أو المطبوخة، كما يمكن استبدال رقائق البطاطس بالمكسرات أو قطع الجزر الصغيرة.

غنية بالدهون المصنعة:

ولفت إلى أن غالبية أنواع الشوكولاتة التي يتناولها الصغار والكبار تعتبر غير صحية، حيث إنها غنية بالدهون المصنعة والسكر ودقيق القمح المكرر، لذا يجب مراجعة مكونات الشوكولاتة قبل تناولها وينصح بتناول الشوكولاتة الخالية من السكر.

الزبادي غير الدسم:

وأوضح أن من الاعتقادات الخاطئة هو إعطاء الأطفال الزبادي غير الدسم المحتوي على مختلف النكهات، وهذا غير صحي؛ لأن معظم الزبادي الجاهز في المتاجر غير صحي، لأنه قليل الدسم وغني بالسكر المضاف، والأهم أنه لا يحتوي على بكتيريا جيدة لأنه تم بسترة الألبان وبالتالي تم قتل كل بكتيريا البروبيوتك في الحليب، وهنا ينصح باختيار الزبادي كامل الدسم الذي يحتوي على بروبيوتك لأنه يقدم فوائد عديدة.

المشروبات الغازية والمحلاة:

وحذر الدكتور حسيب، في ختام حديثه، من المشروبات الغازية والمحلاة لكونهما يمهدان إلى التعرض لخطر الإصابة بالسمنة وأمراض السكري وأمراض القلب، وينصح باستبدال مشروبات القهوة والشاي والصودا والمياه الغازية بمياه الشرب النقية، ومن الممكن إضافة شريحة من الليمون لإضافة نكهة إلى كوب الماء.



