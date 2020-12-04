وزير الخارجية: ننظر ببالغ التقدير لجهود الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية

2020-12-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: إن المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة له عبر تويتر: نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، استمرار الجهود الكويتية- الأمريكية لحل الأزمة الخليجية.

وقال الصباح في بيان نقلته وكالة كونا: إنه في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح- رحمه الله- واستمرارًا للجهود التي يبذلها حاليًا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح- حفظه الله ورعاه- أمير دولة الكويت، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة الخليجية، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.

وفي هذا الإطار نعرب عن التقدير للسيد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرًا في هذا الصدد.

