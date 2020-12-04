، صحيفة برتغالية: "سانتوس" يرحِّب ببيع "لوكاس فيريسيمو" لـ"النصر" على حساب "بنفيكا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية برتغالية عن تنافس جدي بين ناديَيْ بنفيكا البرتغالي والنصر السعودي على ضم المدافع البرازيلي لوكاس فيريسيمو، مدافع نادي سانتوس البرازيلي.

وقالت صحيفة أبولا البرتغالية إن عرض النادي البرتغالي أعلى في القيمة المادية من النصر؛ إذ يبلغ عرض بنفيكا نحو 6.5 مليون يورو، فيما يبلغ غرض النادي السعودي نحو 5.35 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة البرتغالية، فإن عرض النصر أكثر فائدة لهم من عرض بنفيكا؛ إذ يقدم النادي البرتغالي الأموال على خمسة أقساط حتى عام 2025، فيما يقدم النصر عرضه على قسطين، الأول بعد التوقيع، والثاني نهاية يناير 2021.

وقالت صحف برازيلية في وقت سابق إن اللاعب يرفض الانتقال للنصر، ويفضل الرحيل لنادي بنفيكا، وإنه هدّد بمقاطعة تدريبات فريقه حال الإصرار على بيعه للنصر. ومن المنتظر أن تحسم إدارة النادي البرازيلي موقف اللاعب الخميس المقبل.النصر