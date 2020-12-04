، أمانة عسير تُطلق 4 مبادرات بمراكز التسوق والحدائق والمتنزهات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة يوم التطوع العالمي.. وتضافر الجهود مع شباب وشابات المجتمع

تستعد أمانة منطقة عسير لإطلاق أربع مبادرات يوم غد السبت بمناسبة يوم التطوع العالمي؛ حيث سخرت كافة طاقاتها لتفعيل عددٍ من المبادرات؛ ومنها: "لسلامتنا نلتزم"، ومبادرة "عسير كذا أجمل"، ومبادرة "عسير مسؤوليتي"، "وعلشان أحب السعودية".

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة تستعد لتفعيل هذه المبادرات بعد تخصيصها إدارة مستقلة لتنفيذ هذه المبادرات وتفعيل العمل التطوعي الذي يخدم مجتمع منطقة عسير، مشيرًا إلى أن المبادرات الاجتماعية عبارة عن شراكة مجتمعية تحرص الأمانة على تفعيلها من خلال الاستمرارية في خلق العديد من المبادرات التي تلبّي احتياجات منطقة عسير، مبينًا أن المبادرات تُقام في مراكز التسوق والحدائق والمتنزهات العامة بتضافر الجهود بين الأمانة وبين المتطوعين من شباب وشابات المجتمع.

وأضاف الدكتور الحميدي أن التجارب السابقة للأمانة في مثل هذه المبادرات المجتمعية لاقت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الأمانة تسعى دائمًا إلى تعزيز دورها الاجتماعي والقيام بالمبادرات التي تهمّ واقع المجتمع والفرد، سواء خلال فترة جائحة كورونا أو غيرها، مؤكدًا حرص الأمانة على تكوين قاعدة عريضة من شباب وشابات منطقة عسير يملكون التطلع والإرادة والعمل الجاد لتحقيق تطلعات الأمانة والمجتمع في منطقة عسير في تعزيز الدور الاجتماعي.

يذكر أن أمانة منطقة عسير تعمل جاهدةً في تكثيف جهودها المجتمعية لخدمة المجتمع من خلال خلق العديد من المبادرات بعد قراءة واقع المجتمع في المنطقة وتحديد الأولويات.

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