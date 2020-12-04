، "الإسلامية" بالرياض يطلق برنامج "كشف زيغ الإخوان المسلمين".. الأحد القادم ،

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ينظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الدوادمي، خلال الفترة من 21/ 4/ 1442هـ إلى 29/ 4/ 1442هـ، برنامجًا دعويًّا بعنوان "كشف زيغ الإخوان المسلمين"، يتضمن محاضرات يلقيها عدد من الدعاة عبر حساب مركز الدعوة بالدوادمي بتويتر، والأخوات الداعيات عبر حساب الجمعية وتطبيق الزوم للداعيات.
وفي التفاصيل، ينطلق البرنامج يوم الأحد القادم بمحاضرة بعنوان (شرح حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن)، يلقيها الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد، وذلك الساعة التاسعة مساء، فيما تلقي الدكتورة مريم بنت عبدالله باقازي يوم الاثنين محاضرة بعنوان (أساليب الجماعات الإسلامية في إغواء المجتمع [جماعة الإخوان المسلمين نموذجًا]) عند الساعة السابعة والنصف مساء (خاص بالنساء).
ويتواصل البرنامج يوم الثلاثاء بمحاضرة بعنوان (الإخوان المسلمون.. صفتهم والتحذير منهم)، يلقيها الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد في تمام الساعة التاسعة مساء. فيما تلقي الداعية شيخة بنت سعد الحمادي محاضرة بعنوان (جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين في ميزان الشرع)، وذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.
وفي يوم الخميس تقام ضمن البرنامج محاضرة بعنوان (بيان هيئة كبار العلماء عن الإخوان المسلمين)، يلقيها الشيخ الدكتور مشعل بن رابح العياضي في تمام الساعة السادسة مساء، كما يلقي الشيخ الدكتور علي بن يحيى حدادي يوم السبت 27/ 4/ 1442 هـ الساعة السادسة مساء محاضرة بعنوان (خطر جماعة الإخوان المسلمين على الأمة).
كما تُقام محاضرة بعنوان (حماية المجتمع من فكر جماعة الإخوان المسلمين)، يلقيها الشيخ عبدالله بن رجاء الروقي يوم الأحد 28/ 4/ 1442هـ الساعة السادسة مساء.
ويُختتم البرنامج يوم الاثنين 29/ 04/ 1442 بمحاضرة بعنوان (أساليب جماعة الإخوان المسلمين في إفساد المجتمع)، يلقيها الشيخ الدكتور فايز بن مساعد الحربي الساعة السادسة مساء.
ويأتي البرنامج في إطار توجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية التي تؤكد أهمية توعية الناس وتحذيرهم من خطر الجماعات المنحرفة والإرهابية، والأفكار الضالة، والغلو والتشدد. وتنفذها الوزارة في مختلف مناطق السعودية.
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 09:36 PM
يقدمها دعاة وداعيات عبر البث المباشر.. وتستمر المحاضرات حتى 29 ربيع الآخر"الإسلامية" بالرياض يطلق برنامج "كشف زيغ الإخوان المسلمين".. الأحد القادم
ينظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الدوادمي، خلال الفترة من 21/ 4/ 1442هـ إلى 29/ 4/ 1442هـ، برنامجًا دعويًّا بعنوان "كشف زيغ الإخوان المسلمين"، يتضمن محاضرات يلقيها عدد من الدعاة عبر حساب مركز الدعوة بالدوادمي بتويتر، والأخوات الداعيات عبر حساب الجمعية وتطبيق الزوم للداعيات.
وفي التفاصيل، ينطلق البرنامج يوم الأحد القادم بمحاضرة بعنوان (شرح حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن)، يلقيها الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد، وذلك الساعة التاسعة مساء، فيما تلقي الدكتورة مريم بنت عبدالله باقازي يوم الاثنين محاضرة بعنوان (أساليب الجماعات الإسلامية في إغواء المجتمع [جماعة الإخوان المسلمين نموذجًا]) عند الساعة السابعة والنصف مساء (خاص بالنساء).
ويتواصل البرنامج يوم الثلاثاء بمحاضرة بعنوان (الإخوان المسلمون.. صفتهم والتحذير منهم)، يلقيها الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد في تمام الساعة التاسعة مساء. فيما تلقي الداعية شيخة بنت سعد الحمادي محاضرة بعنوان (جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين في ميزان الشرع)، وذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.
وفي يوم الخميس تقام ضمن البرنامج محاضرة بعنوان (بيان هيئة كبار العلماء عن الإخوان المسلمين)، يلقيها الشيخ الدكتور مشعل بن رابح العياضي في تمام الساعة السادسة مساء، كما يلقي الشيخ الدكتور علي بن يحيى حدادي يوم السبت 27/ 4/ 1442 هـ الساعة السادسة مساء محاضرة بعنوان (خطر جماعة الإخوان المسلمين على الأمة).
كما تُقام محاضرة بعنوان (حماية المجتمع من فكر جماعة الإخوان المسلمين)، يلقيها الشيخ عبدالله بن رجاء الروقي يوم الأحد 28/ 4/ 1442هـ الساعة السادسة مساء.
ويُختتم البرنامج يوم الاثنين 29/ 04/ 1442 بمحاضرة بعنوان (أساليب جماعة الإخوان المسلمين في إفساد المجتمع)، يلقيها الشيخ الدكتور فايز بن مساعد الحربي الساعة السادسة مساء.
ويأتي البرنامج في إطار توجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية التي تؤكد أهمية توعية الناس وتحذيرهم من خطر الجماعات المنحرفة والإرهابية، والأفكار الضالة، والغلو والتشدد. وتنفذها الوزارة في مختلف مناطق السعودية.
، "الإسلامية" بالرياض يطلق برنامج "كشف زيغ الإخوان المسلمين".. الأحد القادم ،
المصدر : الخليج 365
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