السعودية اليوم / الجزائر تسجل 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 19 ربيع الاخر 1442 هجري الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 803 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة العلمية لرصد تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر أنها سجلت أيضاً 12 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2492 حالة , فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 56079 حالة.

// انتهى //

21:15ت م

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الجزائر 19 ربيع الاخر 1442 هجري الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات إلى 86730 إصابة.وأوضحت اللجنة العلمية لرصد تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر أنها سجلت أيضاً 12 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2492 حالة , فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 56079 حالة.// انتهى //21:15ت م0130

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